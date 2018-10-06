Mevlüt Uysal: İstanbul hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir

İSTANBUL,() - İSTANBUL’UN Düşman İşgalinden Kurtuluşu, 95’inci Yıldönümüne özel bir programla kutlandı. Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923’te ve son olarak 15 Temmuz 2016’da göstermiştir” dedi.

İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 95’inci Yıldönümü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) düzenlenen törenle kutlandı. Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 52’inci Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, gaziler, askeri erkan, idari yöneticiler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. CRR’de açılan ‘Manşetlerle İstanbul’un Kurtuluşu’ temalı sergiyi ziyaret eden Başkan Uysal, beraberindeki heyet ile birlikte etkinliğin yapıldığı salona geçti.

İŞGAL SÜRECİ VE SONRASI SİNEVİZYONLA ANLATILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul’un işgal sürecini ve sonrasını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Ardından sahneye çıkan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri musiki dinletisi ve Cevheran Grubu da mehter gösterisi yaptı. 3’üncü Selim İlkokulu öğrencileri de halk oyunu gösterisiyle etkinliğe renk kattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları şiir dinletisi sundu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul’u işgalden kurtaran şanlı direnişe ve bugün bizlere düşen tarihi misyon ve sorumluluk bilincine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

“İŞGALE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ EN SON 15 TEMMUZ’DA GÖSTERDİK”

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, “İstanbul kutlu bir şehirdir. Hiçbir zaman işgale boyun eğmeyecektir. Milletimiz bunu 6 Ekim 1923’te ve son olarak 15 Temmuz 2016’da göstermiştir. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümünde bu güzel şehri işgale karşı savunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı ve vatanımız için canından geçen tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN UYSAL DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

İstanbul genelinde yapılan İstanbul’un Kurtuluşu konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve 52’inci Motorlu Piyade Tümeni Komutanı Tuğgeneral Süleyman Ertizman verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEBRİK MESAJI OKUNDU

Ayrıca İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum” dedi.

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