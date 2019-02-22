Mevlüt Uysal, gençler için ayağa kalktı

İSTANBUL, () – İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, gençlerin gelecek planlamaları ile alakalı gelen bir soruya ayağa kalkarak cevap verdi ve geçmişte gençler ile alakalı yapılan, gelecekte de yapılması gereken projeleri anlattı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim hazırlıklarını sürdüren Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Samsunlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Uysal, burada vatandaşların sorularını yanıtladı.

“GENÇLERİMİZİ ÖNCE SPORA BAŞLATTIK”

Bir vatandaşın, gençlerin kariyer planlaması yapması hususunda neler yapılması gerektiğini sorması üzerine Mevlüt Uysal, gençler kelimesinin geçtiği için önce ayağa kalkılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Uysal, ayakta devam ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her ailenin en önem verdiği şey çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamak. Bizler de çocuklarımıza kamu olarak ne kadar iyi sahip çıkabilirsek geleceğimize de o kadar iyi sahip çıkıyoruz demektir. Başakşehir’de halı sahalar ve spor parkları yaptık. Gençlerimizi önce spora başlattık ve sonra bu gençlerimizi spor akademisine yazdırdık. Spor akademisi sınavlarından önce 2-4 ay süren kurs imkanı sağladık. Şuanda Başakşehir’de spor akademisine giden o kadar çok genç var ki. Spor akademisini kazanan bu gençler okul döneminde öğrenciliklerini yapıp, yaz ayında da bizim belediyemizin yaz spor okullarında eğitmenlik yapıyorlar. Yazın 4 ay boyunca para kazanmış olup, geri kalan 8 ay boyunca da eğitimlerine devam ediyorlar ve bu şekilde ailelerine yük olmuyorlar. Bu şekilde gençlerimiz üniversite mezun olup hem meslek sahibi olup geleceklerini kurtarmış oluyorlar. Ben inanıyorum ki o gençlerimizi yaz aylarında belediyede çalıştırarak tecrübe kazandırmış oluyoruz. Diğer arkadaşlarına göre çok daha önce iş bulma şansı yakalamış oluyorlar.”

BAŞKAN UYSAL GENÇLERİN GELECEK PLANLAMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

“Büyükçekmece’nin 5-6 merkezine mini kültür merkezleri yani bilgi evleri, birkaç noktasına da teknoloji merkezleri kuracağız” diyen Mevlüt Uysal,

“Bu merkezlerde çocuklarımıza takviye dersleri vererek teknolojiye ısındırarak o çocuğumuzun çok şeyler başarmasına yardımcı olmuş oluruz. Başakşehir’de bu bilgi merkezlerini açmadan önce bir okulumuzdan sadece bir öğrencimiz Fen Lisesi’ni kazanmışken, bilgi merkezini açtıktan sonra 2 öğrencimiz daha Fen Lisesi, 24 öğrencimiz de Anadolu Lisesi kazandı. Başakşehir’de bölgesinde yer alan İkitelli Organize Sanayi Sitesi’ne gidip size hangi alanda çalışacak eleman lazım diye sorduk. İstedikleri alanların bazılarını belirleyerek biz bu alanlarda size eleman yetiştirelim ve sis bu eğitimli kişileri işe alın dedik. Biz bu şekilde 4 bin 500 gencimizi işe yerleştirmiş olduk. Şuanda Büyükçekmece’ye de baktığımız zaman çok sayıda iş yerinin eleman aradığını görebiliriz. Burada aslında işsizlik sıfır olması gerekiyor. Burada iş yeri ve fabrika sayısı 250 binlik nüfusa göre oldukça fazla. Bu işletmeler işçi ihtiyacını başka yerlerden karşılıyor. Oysa biz bu işletmelerin ne tür çalışan aradıklarını iyi tespit edersek yani bizim tarafımızdan eğitilmiş sertifikaları verilmiş iş arayanla işçi arayanı buluşturabilirsek çok ciddi bir katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

“ANNE BABA KADAR BELEDİYENİN DE SORUMLULUKLARI VAR”

Başkan Uysal, “Gençlerimizle anası-babası, işçi bulma kurumu ilgilensin demeyerek, gençlerin yetişmesi bizim için de önemli diyerek, bu ilçenin geleceği için önemli diyerek sadece gençlerimiz iyi yetişirse ana babasına faydalı olmaz, ilçesine, iline ve ülkesine de faydalı olur. Dolayısıyla anne baba kadar belediyenin de sorumluluklarının olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Onlar iyi yetişirse bu ülke daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.