Mevlüt Uysal: Dünya suyun geleceğini İstanbul’da konuşacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul Su Kongresi ve Fuarı’nda konuştu. Başkan Uysal, “Her zaman suyla ilgili çalışmalarda öncü olduk. İstanbulumuzun suyla ilgili bütün sorunlarını, çözüm ve yatırımlarını gerçekleştiren İSKİ’mizle bu konuda örnek çalışmalara imza attığı için iftihar ediyoruz. Bir dönem İstanbul'da, musluklardan su akmazdı. Şimdi ise ‘İSKİ'mizin yaptığı çalışmalarla, önümüzdeki 50 yıllık su problemini çözdük' demek bize gurur veriyor. Dünya suyun geleceğini İstanbul’da konuşacak” dedi.

Dünya, suyun geleceğine yön verebilmek için İstanbul’da buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ tarafından düzenlenen 'İstanbul Su Kongresi ve Fuarı' Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Kongreye 22 ülkeden ve Türkiye’nin 32 şehrinden katılımcılar iştirak etti. İBB iştirak şirketleri, çok sayıda kurum ve özel şirket stant açtı. 13 Ekim’e kadar devam edecek kongre, 8 binin üzerinde su profesyonelini buluşturacak. Suyun geleceği, atık suların arıtılıp tekrar değerlendirilmesi ve sektördeki teknolojik gelişmelerin ele alınacağı oturumlarda yerli ve yabancı uzmanlar bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Kongrenin açılış toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Uluslararası Su Birliği Başkanı Prof. Dr. HelmutKross, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan suyun geleceği, yapılan yatırımlar ve çalışmaları kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

İstanbul’da son dönemde yapılan yatırımlarla su probleminin çözüldüğünü belirten Uysal, “Her zaman suyla ilgili çalışmalarda öncü olduk. İstanbulumuzun suyla ilgili bütün sorunlarını, çözüm ve yatırımlarını gerçekleştiren İSKİ’mizle bu konuda örnek çalışmalara imza attığı için iftihar ediyoruz. Bir dönem İstanbul'da, musluklardan su akmazdı. Şimdi ise ‘İSKİ'mizin yaptığı çalışmalarla, önümüzdeki 50 yıllık su problemini çözdük' demek bize gurur veriyor. Tabii İSKİ'mizin yaptığı bu çalışmayla da artık, dünyada bölgesinin en büyük ve önemli organizasyonlarından birisi olan İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nı yapabilir hale gelmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 'İstanbul'da birçok şeyi yaptık' demek yetmiyor. İstanbul'un su sorununu çözmek için 200 kilometre öteden su getiriyorsak, o bölgenin ve kentin su sorununu da bizim çözmemiz gerekiyor. Sadece komşu iller değil, komşu ülkelerle de beraber ortak politika üretmeliyiz. Eğer, Avrupa'yı boydan boya aşıp gelen Tuna Nehri ile ilgili bir çalışmada, beraber, ortak bir politika üretmezsek o zaman 'İstanbul problemlerimizi çözebilmiş. Biz gereğini yapmış olduk' diyemeyiz. O manada burada üç gün devam edecek çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“SUYUN GELECEĞİ İÇİN KÜRESEL İŞBİRLİĞİ ŞART”

Suyun geleceği için küresel işbirliğine dikkat çeken Uysal, “3 gün sürecek bu kongrede temiz su kaynağına ulaşmak, şehre temiz su kaynağı getirmek, atık suyun tekrar arıtılıp kaynak olarak kullanılması, sel, taşkın gibi suyun zararlarından korunmak, içme suyu ve arıtma alanında teknolojik gelişmeler, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliklerinin geliştirilmesi gibi başlıca konular ele alınacak. Küresel ısınmayla birlikte azalan su kaynakları için alternatif su kaynaklarının nasıl kullanılabileceği örneğin deniz suyunun kullanılıp kullanılmayacağı gibi su ve suyun geleceğine dair her şey bu kongrede tartışılacak. İnanıyoruz ki burada yapılan tartışmalar şehirler, idareciler ve insanlık adına ufuk açıcı olacaktır. Suyla ilgili yeni ve faydalı ortak fikirlerin, çalışmaların ortaya çıkmasını istiyoruz. Geçmişte sadece bir ülkenin, şehrin tek başına yapacağı çalışmalar yeterli görülebiliyordu ama gittikçe globalleşen dünyada şehirlerin, ülkelerin tek başına yapacağı çalışmalar yeterli olmayacaktır. Özellikle içme suyu ve çevre temizliği konusunda şehirler, ülkeler ilim adamları ve halk işbirliği yapmak zorunda ki bu problemler aşılabilsin. Sadece bölgesel değil, küresel ölçekte çözülmesi gereken problemleri çözersek yarın da bizi etkilemesini önlemiş oluruz. Küresel ısınma, çevre kirliliğinin artması dünyanın bir ucunda olsa bile oradaki problem bize de yansır” uyarısında bulundu.

“ZAMANINDA ÖNLENMEYEN ÇEVRE KİRLİLİĞİ DAHA BÜYÜK MALİYET OLUŞTURUR”

Çevre kirliliğini önlemenin büyük önem taşıdığını belirten Uysal, “Suyun kullanılması ve kullanıldıktan sonra arıtılıp tekrar doğaya bırakılması önemli ve ciddi bir maliyet. Ancak eğer zamanında bu maliyetlere katlanılmazsa daha sonra kirlenen çevrenin, denizin, suyun temizlenmesi daha büyük bir maliyettir. Bunu en iyi İstanbul olarak biz biliriz. Haliç, geçmişte bu maliyetler kaçınıldığı için çok kirletilmiş, zamanında kurulacak arıtma sisteminin maliyetinden yaklaşıp 10 katı maliyetle anca temizlenebilmiştir. Çevreyle ilgili yapmamız gerekenleri zamanında yapmazsak biz şehir idarecileri olarak çok daha büyük maliyetlerin altında ezilmek durumunda kalırız. Bunun önceden konuşulup tartışılması, uluslararası düzeyde işbirliği yapılması, insanlığa ve o şehirde yaşayanlara büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan tarafından katılımcılara plaket takdim edildi. Ardından toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi ve kongrenin açılış kurdelesi kesildi. Konuklar daha sonra fuarda yer alan stantları ziyaret etti. Başkan Uysal, İSKİ’nin 1.90 metre çapındaki kanalizasyon tünelinin simgelendiği maketi inceledi ve bilgi aldı.

(FOTOĞRAFLI)