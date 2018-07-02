Metruk gecekondu yıkıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, metruk gecekondular polis ekiplerince yıkıldı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlılarının mesken olarak kullandığı terk edilmiş gecekondu, Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince iş makinesiyle yıkıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terk edilmiş yapıların uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanıldığını belirtilerek, suç ve suçluyla mücadele için çalışmaların süreceği, benzer durumdaki yapıların ise yıkılmasına devam edileceği kaydedildi.

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