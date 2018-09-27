Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu (1)

   Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapılıyor. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu. (FOTOĞRAF)  

Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu (1)

 

 Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapılıyor. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

(FOTOĞRAF)

 

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