Metro seferleri normale döndü

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL () - METRODAKİ intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü. Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve...