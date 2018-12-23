Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı (2)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi.
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama...
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi.