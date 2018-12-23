Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı (2)

  Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()  İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı (2)

 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()  İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi. 
 

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