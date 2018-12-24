Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e adli kontrol talebi (1)

Serpil KIRKESER - İSTANBUL - SAVCI, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in  "adli kontrol" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.   

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e adli kontrol talebi (1)

Serpil KIRKESER - İSTANBUL - SAVCI, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in  "adli kontrol" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. 
 

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