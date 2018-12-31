Metin Akpınar adli kontrol hükümlerine itiraz etti

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () BİR televizyon kanalında sarf ettiği sözler edeniyle Müjdat Gezen ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, soruşturma kapsamında aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında müvekkili Metin Akpınar hakkında adli kontrol hükümleri uygulayan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Avukat İrem Hekimoğlu, müvekkili aleyhine, yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola imza verme şeklinde konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Avukatı İrem Hekimoğlu, itiraz dilekçesinde müvekkilinin halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, pek çok hayranı bulunduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığını, adli kontrol hükümlerinin ise kaçma şüphesi bulunan kişiler için tedbir amaçlı konulduğunu belirtti. Avukat Hekimoğlu, müvekkili aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

MÜJDAT GEZEN DE İTİRAZ ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola giderek imza vermesi yönünde adli kontrol hükümleri uygulanan Müjdat Gezen de itiraz etmişti. Geçtiğimiz cuma günü mahkemeye başvuran Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkili aleyhindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istemişti.