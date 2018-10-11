HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ev sahipliğinde Doğu Akdeniz ABİGEM ve TOBB işbirliği ile düzenlenen toplantıda, mesleki yeterlilik kursları ve belgelerin önemi anlatıldı.TSO konferans salonunda gerçekleştirilen, oda üyeleri ile esnafların dinleyici olarak katıldığı toplantıya TOBB Meybem Pazarlama Sorumlusu Anıl Nihan Ökmen konuşmacı olarak katıldı.TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, Doğu Akdeniz ABİGEM Direktörü İdil Siret Teoman’ın da izlediği toplantıda konuşan TOBB Meybem Pazarlama Sorumlusu Ökmen, aralarında asansör, inşaat işçiliği, kaynakçı, oto galericilerin de bulunduğu 37 meslek dalında mesleki yeterlilik kursları ve belgelerin önemi hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi. Meslekte yeterliliğin kayıt altına alınması ve kalifiye elaman yetiştirilmesinin amaçlandığı uygulamanın yeni yılla birlikte başlayacağının anlatıldığı sunumda Hatay ABİGEM işbirliği ile açılacak kurslarda başarılı olanlara belge verileceği ifade edildi.

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