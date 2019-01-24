MESAM'dan ihraç davasında Ali Rıza Binboğa'yı sevindiren haber 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL () TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığı tarafından atanan geçici kayyum, MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Ali Rıza Binboğa'nın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçıyı kurumdan ihraç edilmişti. MESAM'dan ihracına itiraz eden ünlü sanatçı konuyu İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne taşımıştı. Bugün görülen davaya avukatıyla birlikte katılan Ali Rıza Binboğa'nın ihracına ilişkin mahkeme tedbir koydu. Ünlü sanatcı mahkemenin lehine verdiği kararın ardından, MESAM'daki çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ) geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığı kayyum atamıştı. Arif Sağ ve ekibi, Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti. Başta Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa olmak üzere otuza yakın MESAM üyesi ihraç edilmişti. Ali Rıza Binboğa ihraç kararının haksız ve yasal olmadığını belirterek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne dava açmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasına ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa avukatları ile birlikte katıldı. Mahkeme ünlü sanatçıyı haklı bularak ihraç edilmesi kararına tedbir koydu. Dava ileri bir tarihe ertelenirken Ali Rıza Binboğa lehine çıkan ilk kararın davayı kazanma yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek mücadeleye devam edeceğini söyledi.

30 İSİM İHRAÇ EDİLMİŞTİ

MESAM'da Arif Sağ ve ekibi, geçen yıl mayıs ayında görevden alınarak yerine Coşkun Sabah'ın başını çektiği bir kayyum yönetimi atanmış, ardından Sağ ve ekibinden 30 kişi Haysiyet Kurulu'na gönderilmişti. Genel Kurul'a bir gün kala, kurula sevk edilen Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa'nın da olduğu 30'a yakın isim üyelikleri iptal edilerek ihraç edilmişti.