Mersin’de denizi kirleten gemilere 7 milyon 386 bin lira ceza

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan özel ekip ve alınan yeni araçlarla deniz kirliliğine karşı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Akdeniz’e atık bırakan gemilere 7 milyon 386 bin lira ceza kesti.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, 'Daha temiz bir Mersin’ için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Abanoz isimli deniz temizleme teknesi (deniz süpürgesi) ile 1 fiber tekne aracılığıyla Mersin’in denizini temizlemek için haftanın 7 günü görev alan ekipler, Gözne isimli deniz denetim teknesi ve Namrun isimli yüksek hızlı acil müdahale botu ile denetim çalışmaları ile de deniz kirliliğine karşı mücadele ediyor. Şube Müdürlüğü’nde görevli personeller ayrıca günde 5 kere kıyıya yakın bölgelerde denize atılan ve dalgalar aracılığıyla kıyıya vuran katı atık ve çöpleri toplayarak deniz temizliğinde aktif bir rol üstleniyor. Ekipler deniz kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılından bugüne kadar yapılan 954 denetimde denizi kirlettiği belirlenen 152 gemiye toplamda tam 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası kesildi.Deniz temizleme faaliyetlerine 2014 yılının son 6 ayında başlayan ekipler, bu güne kadar toplam tam 2 bin 700 ton katı atık ve çöpü temizleyerek denizleri temizledi.

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