Mersin'de, 'Engelsiz Hayat Yolunda Medya ve Sanatın Rolü' paneli düzenlendi

MERSİN Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında, 'Engelsiz Hayat Yolunda Medya ve Sanatın Rolü' konulu panel düzenlendi.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte, Hürriyet Gazetesi yazarı Ömür Gedik ile sunucu Özge Uzun konuşmacı olarak yer aldı. Engelli bireylerin birçok haksızlığa maruz kaldığını belirten Ömür Gedik, "Engelliler her türlü haksızlığa, ayrımcılığa maruz kalıyorlar maalesef. Duyarlı insanlar o zaman bu mücadeleleri yapmaya başlıyorlar ama çok başarılı olamıyorlar. 1'inci Dünya Savaşı'ndan dönen gaziler, toplum içerisinde çok fazla yer edinip, sorunları yüzeye çıkana kadar mücadelede başarılı olamıyor. 1920'lerden sonra bazı yasalar çıkmaya başlıyor. Aslında engelli olmak bence bir zenginlik. Belki bir duyusu, bir tarafından farklılığı var ama bizim algılayamadığımız pek çok şeyi de bizden üst düzeyde algılayabiliyorlar. Engellilerin çok daha ön plana çıkarılması ulusal bir politika olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

'İÇİM BURKULUYOR'

Sunucu Özge Uzun ise engellilere yer verilen haberlerin reyting uğruna ajitasyonla özdeşleştirildiğini belirterek, "Yaşadığımız şeylerin medya üzerindeki etkisi ajitasyonla yan yana anıldığında içim burkuluyor. Medyada engellilerle ilgili çıkan haberler yüreğime çok dokunmuyor. Bana, 'Engelli annesi olmak nasıl bir duygu?' diye soruyorlar. Anne annedir, evlat evlattır" dedi.

Panelin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti.



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