Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 'Öğrenci Andı' asıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne 'Öğrenci Andı' asıldı.

8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı'yla ilgili kararı Danıştay 8'inci Dairesi iptal etti. Siyasiler konuya ilişkin tartışmalarını sürdürürken, Mersin Büyükşehir Belediye MHP'li Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye binasına 'Öğrenci Andı' astırdı.

Türk bayrakları, Atatürk flamaları ve belediye logoları arasında yer alan 6x9 metre büyüklüğündeki iki pankart halindeki 'Öğrenci Andı', bina önünden geçenlerin de dikkatini çekiyor.



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