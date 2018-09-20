Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Üstümüze oyun üstüne oyun kurdular (Tekrar)

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesine gelen, MHP'den tekrar aday gösterilmeyeceği öne sürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, binlerce kişi tarafından karşılandı. Kocamaz, "İlk günden bu yana üstümüze, oyun üstüne oyun kurdular. Kocamaz'ın, Allah'tan başka hiç kimseye eğecek boynu yoktur. Şu saatten sonra sakin bir şekilde süreci izlemeye devam edelim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Kocamaz, 'Kardeş Şehirler Birliği Daimi Onursal Başkanı' olarak ilan edildiği Malezya'daki ziyaretinin ardından Tarsus'a geldi. MHP'den 2019'da yapılacak yerel seçimde tekrar aday gösterilmeyeceği öne sürülen Kocamaz'a moral vermek isteyenler, ilçenin doğu otoban çıkışı Çamtepe mevkisinde davullu zurnalı karşılama töreni düzenledi. Bazı kişiler, ellerinde, Türk ve parti bayraklarının yanı sıra üzerinde 'Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz', 'Sen yürü binler yürüsün' ile 'Mersin'in mimarı Burhanettin Kocamaz' yazlı dövizler taşıdı.

Halkın desteğiyle Mersin ve Tarsus'a büyük hizmetlerde bulunduklarını belirten Kocamaz, "Belediye başkanlığının zor ve vebali ağır bir görevdir. 20 yılı Tarsus'ta olmak üzere, 5 yılı Mersin’de olmak üzere 25 yıl belediye başkanlığı yaptım. Tarsus’a Mersin’e ne kazandırdıysak sizlerle ve sizin desteklerinize kazandırdık. Tarsus’u, Mersin’i hizmete doyurduk, daha yapılacak çok hizmetimiz var. 25 yıldır bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadık" diye konuştu.

Ülkü olarak devlete ve ülkeye bağlı olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Hepinizin üzüldüğünü biliyorum. Ben de aynı şekilde sizlerin üzüldüğü için üzülüyorum. Allah bu şerefli görevi, sizlerin de desteğiyle bana 5 dönem nasip etmiş. Hem muhalefet hem de 5 dönem aynı siyasi partiden belediye başkanlığı yapan tek kişiyim. Biz, ülkücüyüz. Bu millete, devlete ve ülkeye gönülden bağlıyız. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinde sonra hain kriptolar üzerimize oyunlar oynadı. Ama biz dik durduk. Direndik ve en sonunda kazandık" dedi.

'KOCAMAZ'IN, ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEYE EĞECEK BOYNU YOK'

Mersin'de yönetime gelmesinin, kendilerine göre düzen kuranların işine gelmediğini savunan Kocamaz, şunları söyledi:

"İlk günden bu yana üstümüze oyun üstüne oyun kurdular; ama Burhanettin Kocamaz'ı Tarsus'tayken yakından tanıyamamışlardı. Burhanettin Kocamaz'ın, Allah'tan başka hiç kimseye eğecek boynu yoktur. Tabi ki yanlış anlaşılmalar oldu ve en son sürece böyle geldik. Anketlerde yüzde 40'ın üzerinde yani 2014 seçimlerinden 10 puan daha yüksek vatandaşların bize destek verdiğini gördük. Ancak şuna inanıyorum ki son 10 gün içerisinde partili partisiz Mersin'in her yerinden bize ulaşan insanlar, bu işin çok daha fazla rahat bir oyla sonuçlanabileceğini gösterdi. Biz ülkücüyüz, nasıl hareket etmesi gerektiğini çok iyi biliriz. Biz belediye başkanı olmuşuz, olmamışız ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz ölünceye kadar bu millete bu Mersin’e bu Tarsus’a hizmete devam edecektir."

'SÜRECİ SAKİN İZLEMEYE DEVAM EDELİM'

Başkan Kocamaz, 10 yaşında Alparslan Türkeş’in peşine takıldığını belirterek, "O günden bu yana koşmaya yürümeye devam ediyoruz. Başbuğumuzun bize öğüdü 'Ne olacaksanız en iyisi olacaksınız. Bu millete en iyi hizmeti vereceksiniz. Millet iktidarıyla birlikte bu ülkeyi inşallah sizler yöneteceksiniz' diyordu. Biz de 1994 yılında Rahmetli başbuğumuzun bu kaldırdığı eli bir daha indirmemek üzere gece gündüz demeden koşturuyoruz. Şu saatten sonra sakin bir şekilde süreci izlemeye devam edelim" dedi.

Konuşmanın ardından çok sayıda aracın yer aldığı konvoyla Tarsus ilçesinde tur atan Başkan Kocamaz, daha sonra evine geçti.

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