Menemen’den Cumhurbaşkanlığı’na dev vazo

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmek üzere hazırladığı 3,5 metre boyunda, 1 metre genişliğindeki vazoyu tamamladı. İhtişamıyla göz dolduran vazo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderilecek.

Menemenli 40 yıllık çömlek ustası ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderilmek üzere topraktan dev vazo yaptı. 300 kilo ağırlığında, 3,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde. Taşhomcu'nun elinden çıkan, kırmızı Menemen toprağından imal edilen vazo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderilecek. Üzerindeki desen ve lalelerle Osmanlı ibriğini andıran vazoda Cumhurbaşkanlığı forsu da bulunuyor.

250 KİLO ÇAMUR KULLANILDI

Dekoruyla birlikte dev vazoyu yaklaşık bir ayda hazırladığını dile getiren Ahmet Taşhomcu, "Vazo, bir apartman nasıl yapılıyorsa aynı o şekilde yapılıyor, parça parça katlar çıkılarak birleştiriliyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı forsunu da kalıpla değil tamamen el tekniğiyle yaptım. Yaklaşık 1 hafta boyunca yalnızca dekorunun yapımı sürdü. Vazoyu hazırladım ve önce kendi halinde kurumaya bıraktım, kuruduktan sonra ise fırında bin 50 derecede pişirildi. Daha önce Anıtkabir’e büyük küpler yaptım ve ondan yola çıkarak Cumhurbaşkanımıza böyle bir hediye göndermek istedim. Bu vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne göndereceğim. Kırmızı Menemen toprağından Menemen çömlekçileri adına çok güzel bir hediye olacak. Külliyeye götürülürken tek parça halinde paletlerle taşınacak. Bakıldığında vazo şekil itibariyle; kuplarıyla, Osmanlı lalesiyle, Osmanlı ibriğini andırır, kubbesi ise Alparslan’ın miğferine benziyor. Modern bir vazo görüntüsü olsaydı hiçbir anlamı kalmazdı. Hediyem kabul edilirse Menemen’i temsilen el emeği böyle bir vazonun Cumhurbaşkanlığı’nda sergilenmesinden büyük mutluluk duyacağım" dedi.



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