Menderes'te düden turizmi oluştu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Menderes'te, aşırı yağışların ardından tarım arazilerinde oluşan düdenlere ilçe sakinleri, hafta sonu büyük ilgi gösterdi. Düden çevresinde çökme riskine rağmen Menderesliler, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

İzmir'de, 2 hafta önce, 3 gün aralıksız süren yağışlarda metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının da etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle yeni düdenler oluştu. Suların çekilmesiyle düdenler, daha net ortaya çıkarken, cuma gününden bu yana etkili olan yağış nedeniyle düdenlere yeniden su akmaya başladı.

HAFTA SONU AKINI

Düdenlerdeki şelaleyi andıran görüntüleri görmek isteyenler ise pazar gününü fırsat bilip, bölgeye akın etti. Çok sayıda kişi, araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye geldi. Düdenlerin oluştuğu ilk gün jandarma tarafından çekilen güvenlik şeridine rağmen Menderesliler, fotoğraf çekebilmek için bölgeye girdi. Arazinin çamurlu olması nedeniyle çökme riskine aldırış edilmedi. Düdeni merak ettiği için görmeye geldiğini söyleyen Birgül Mert, "Burayı merak ettik. Karakuyu köyünde yaşıyorum" dedi.

Cansu Çetin ise "Ben buraya gelin olarak geldim. Herkes konuşuyordu. Merak ettik, görmeye geldik" diye konuştu.

Kezban Kayban, "İşten çıktım. Hafta sonu olduğu için İzmir'den geldim" derken, televizyonda izlediği düdenleri canlı görmek için geldiğini belirten Ali Sandal ise "Herkes konuşuyordu düdenleri. Ben de Gölova köyünde oturuyorum. Merak ettim, arkadaşlarla toplanıp, geldik. Biz buna 'kara boğaz' deriz ama bunun ismini değiştirmişler" diye konuştu.

Öte yandan bölgede yaşayanlar, düdenler nedeniyle köylerinin meşhur olduğunu, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelin ve damatların fotoğraf çekimi için düdenlere geldiğini belirtti.

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