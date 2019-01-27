Menderes Nehri taştı, tarım arazileri göle döndü

İZMİR'in Menderes ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle nehir taştı, tarım arazileri su altında kaldı.İzmir'de Cuma gününden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Küçük Menderes Nehri'nde taşkınlar, arazileri göle çevirdi. Havadan da görüntülenen arazilerde bulunan elektrik direkleri, suyun yükselen seviyesini gözler önüne serdi. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar yağış miktarının toprağı suya doyurduğunu belirtirken, yağışların bu seviyede devam etmesi halinde ekim zamanı sorun olacağını söyledi. Menderes ilçesinde tarımla uğraşan Mehmet Coşkun, "Arazilerimiz su altında. Yetkililerden suların çekilmesi için yardım bekliyoruz. Biz çiftçiyiz. Pamuk ekeceğiz, mısır ekeceğiz. Bu sular çekilmediği müddetçe ekimlerimiz geç kalıyor" dedi. Bölgede çiftçilik yaptığını söyleyen Mehmet Gülcan, "Şu an arazilerimiz sular altında. Su bizi sevindirdi. Çünkü yer altı sularımız çok düştü. Yağışlar güzel oldu, bize faydası var ancak sonu ne olur bilemiyoruz. Su ihtiyacımız karşılandı. Ancak bu suyun denize gittiği söyleniyor. Bunun önüne geçilmesi ve suyun korunmasını istiyoruz" diye konuştu. Bu yıl arazilerinin yeteri kadar yağış aldığını belirten çiftçi Musa Meslioğlu ise, "Bu su bizim için şimdi faydalı ama nisan, mayıs aylarında böyle yağış olursa biz bu araziyi ekemeyiz" dedi.

FOTOĞRAF