Meme kanseri farkındalığı için gökyüzüne pembe balon bıraktılar

DÜZCE Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular.Düzce Belediyesi Kapalı Pazar yerinde bulunan 'Üreten Kadınlar Emek Pazarı'nda meme kanserine dikkat çekildi. Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri tarafından düzenlenen etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gönül Asuk, ve davetliler katıldı. Katılanlara yakalarına meme kanseri farkındalık rengi olan pembe renkte kurdele takıldı.Meme kanserine bağlı ölümler tüm kanser gurupları arasında ikinci sırada yer aldığını işaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Hediye Gökçe , "Kanser gibi tedavisi uzun süreli olan yaşam kalitesini azaltan durumlarda hastanın sosyal ve manevi desteğe olan gereksinimi daha da artar. Büğün dünyada her 10 kadından ikisi meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler tüm kanser grupları arasında ikinci sırada yer almaktadır” dediKonuşmanın ardından ise kadınlar ellerinde bulunan pembe balonları gökyüzüne bıraktı.FOTOĞRAFLI