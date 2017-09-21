'Mein schiff 2' bu sezon 10'uncu kez Bodrum'a geldi

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı ve 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein schiff 2', bu sezon ilçeye 10'uncu seferini yaptı. Gemiyle ilçeye çoğunluğu Alman 1939 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarla mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Bazıları ise alışveriş yaparak ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. 815 personelinin bulunduğu ve Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin, akşam saatlerinde İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi. Yolcu gemisinin 2 kez daha Bodrum'a geleceği ifade edildi.



