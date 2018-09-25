Mehmetçik Vakfı'na 150 TL bağış yaptırttı, şikayetten vaz geçti

BURSA'da, kullandığı motosiklete çarparak yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Yüksel U.'yu (61) Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla affeden Soner A. (18), "Uzlaştırmacının insani yaklaşımı beni duygulandırdı" dedi. Uzlaşma sonucu, Yüksel U. hakkında savcılıkça 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan açılan soruşturma dosyası kapandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde Haziran ayında, Yüksel U. yönetimindeki 06 CEV 81 plakalı otomobil, Yıldırım Caddesi üzerinde karşı şeritten gelen Soner A.'nın kullandığı 16 JDG 42 pkalalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Soner A., kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Yüksel U. hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Hazırlanan soruşturma dosyası, uzlaştırma kapsamına girdiğinden, uzlaştırması Erhan Kazancı'ya verildi. İki tarafla görüşen Kazancı, tarafları Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılması şartıyla uzlaştırdı. Yüksel U., mağdur Soner A.’nın isteği üzerine Mehmetçik Vakfı’na 150 liraya bağış yaparak makbuzu Kazancı’ya teslim etti. Gerekli evrakları imzalayan Soner A., "Trafik kazasında yaralandım. Hastanede gördüğüm tedavi sonucu iyileştim. Böyle bir bağışın anlamlı olanacağını düşündüm. Uzlaştırmacı Erkan Kazancı’nın, insancıl yaklaşımını ve teklifini kabul ettim. Mehmetçik Vakfı’na küçük bir rakam da olsa bağış yapılmasından dolayı mutlu oldum. Hem yargıyı meşgul etmedim hem de mahkeme kapılarını aşındırmaktan kurtuldum" dedi.



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