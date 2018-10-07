Mehmetçiğin çamaşırlarını Reyhanlı Belediyesi yıkıyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin çamaşırlarını yıkayan Belediye, bu hizmetini sınır hattına gelen askeri personel için de sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Hatay sınırında konuşlu askerlerin kamuflaj, çarşaf, havlu, günlük kıyafetleri, Reyhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı kurulan temizlik tesisinde yıkanıp, ütülenip paketlenmesinin ardından birliklere teslim ediliyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Reyhanlı ilçesi başta olmak üzere sınır birliklerine takviye amacıyla gelen askerlerin kıyafetleri ile diğer tekstil ürünlerinin 100 kilogram kapasiteli 2 makineyle yıkandığı tesiste, 6 personelle hizmet veriliyor.

Tesisin Müdürü Ahmet Şamlıoğlu, Türk askerine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şamlıoğlu, "Bölgede görevli askeri personele destek vermek için böyle bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımız haftanın 7 günü de sürüyor. Gelen çamaşırların yıkanıp, kurutulması ve ütülenmesi 1 saat sürüyor" dedi.



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