Mehmetçiğin Atatürk sevgisi

HAKKARİ merkeze bağlı Üzümcü köyünde bulunan jandarma karakolunda görev yapan asker, Atatürk büstü üzerindeki karları elleriyle temizledi. Asker, daha sonra kendisini görüntüleyen arkadaşlarına Türk bayrağı açarak poz verdi.

Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü köyündeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Ücümcü Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir asker ise yoğun kar yağışı altında dışarı çıkarak karakolun bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerindeki karları temizledi. Çıplak elleri ile büstün üzerindeki karları titizlikle temizleyen Mehmetçik, ardından da Türk bayrağı açarak kendisini görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi.



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