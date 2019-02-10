İSTANBUL()-DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.
94 yaşındaki Mustafa Öz'ün rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz hayatını kaybetti
İSTANBUL()-DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti. 94 yaşındaki Mustafa Öz'ün rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
İSTANBUL()-DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.
YORUM EKLE