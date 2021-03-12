Mehlika Ne Demek? Mehlika İsminin Anlamı Nedir?

Mehlika ismi kız bebekler için tercih edilmektedir. Son dönemlerde bebeklerine isim arayışına başlayan aileler tarafından araştırılmakta olan isim Mehlika, çok sık kullanılmaması nedeni ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bunun yanı sıra Mehlika isminin anlamı da merak konusu olmuştur. Peki Mehlika ne demek, anlamı nedir? İşte bebekleri için isim arayan anne ve babalar tarafından araştırılan isim hakkında detaylı bilgiler…

Yeni doğan çocukları için Mehlika ismini tercih eden anne babalar bu ismi oldukça beğenmektedir. Günümüzde giderek popülerleşen isim tercihleri arasına giren Mehlika’nın anlamı ve özellikleri de merak konusu olmuştur.

Mehika Ne Demek, İsim Anlamı Nedir?

Mehlika ismi, kelime anlamı olarak güzel ve ay yüzlü kişi anlamına gelmektedir. Güzel bir anlama sahip olan gözde isim, özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilen isimler arasında yer almıştır.

Bu ismi taşıyan kişilerin en belirgin özellikleri ise işkolik olmalarıdır. Enerjileri ile de ön plana çıkan Mehlikalar, uyumayı bir vakit kaybı olarak görmektedir. Uyuyarak geçirecekleri süreyi dışarı çıkarak geçirmeyi tercih ederler. Genellikle çoğu Mehlika ismine sahip olan kadınlar oldukça sağlıklıdır. Düzenli olarak spor yaparlar ve beslenme şekillerine de dikkat ederler. Evde vakit geçirmekten de oldukça hoşlanan Mehlikalar her zaman yüksek olan enerjileri ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar. Maddi konularda ise bu isme sahip olanlar sıkı olmaları ile tanınırlar. Zaman zaman hesapçı olmaları sebebi ile de eleştirilerin hedefi olan Mehlikalar’ın bu özelliklerini yenmek için hesapçı özelliklerinin üzerine gitmeleri tavsiye edilmektedir.

Yeni doğacak olan kız bebeklerine Mehlika ismini tercih eden anne babalar bu kişilerin aşk hayatlarını da merak etmiştir. Aşk hayatlarında başarılı olan bu kadınlar aynı zamanda özgürlüklerine de oldukça düşkündür. Son dönemin tercih edilen isimleri arasında yer alan Mehlika, her geçen gün daha çok daha fazla bebeğe konulmaktadır.