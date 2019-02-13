Megakent'in su altındaki saklı zenginliği belgesel oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, (İBB) tarafından hazırlanan “2 Deniz 1 Şehir: Su Altından İstanbul” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü, şehrin saklı kalmış su altızenginliğini dünyaya tanıtmak amacıyla “2 Deniz 1 Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseli hazırladı.

52 gün boyunca profesyonel ekip tarafından özenle hazırlanan belgeselin ilk gösterimi dün akşam Cemal Reşit ReyKonser Salonu’nda yapıldı. Gösterime; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı NihatMacit, Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İSTANBUL’UN SU ALTI ZENGİNLİĞİNİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Program belgesel gösterimi ile başladı. Her gün etrafında gezdiğimiz Haliç, Üsküdar, Kadıköy gibi sahilyerlerinin altında ne tür deniz canlılarının yaşandığı gösterildi. 37 dakikalık belgesel katılımcılardan büyükalkış aldı. Gösteriminin ardından konuşma yapan Baraçlı, “İstanbul, su yolu geçiş güzergâhına sahip olması, ikikıta arasında köprü konumunda olmasının yanı sıra su altında birbirinden farklı binlerce deniz canlısına evsahipliği yapan bir şehir. Bu belgesel ile de bu zenginliği yakından tanıma fırsatı bulduk. 2018 yılındaİstanbul’a yaklaşık 13 milyon 433 bin turist geldi. Bu belgeselin İstanbul’da yaygınlaşması ve dünyaşehirlerinde de gösteriminin yapılması için çalışacağız. Böylece İstanbul’un tarih ve kültür turizminin yanı sıradeniz turizmi, dalış turizmi gibi farklı sektörlerde de gelişimine katkı sağlayacağız” dedi.

“AKILLI ŞEHİRCİLİK KONSEPTİMİZDE DENİZLERİ KORUMAK TEMEL HEDEFİMİZ”

Akıllı şehircilik konsepti içerisinde denizlere verilen öneme vurgu yapan Baraçlı, “Denizin altındaki yaşamı çokiyi tarif eden bu belgesel bizlere de yeni bir vizyon kattı. Denizlerin üstü kadar altını da temiz tutmak adınaİSKİ kuruluşumuz yoğun çaba sarf ediyor. Atık suların ve ileri düzey biyolojik atıkların arıtılması noktasındayüzde 100 seviyelerine ulaşmak en büyük hedefimiz. Akıllı şehircilik konseptimizde çevrecilik anlayışımızın entemel noktasından biri de İstanbul’un denizlerini korumaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın1994 yılında İstanbul’da başlattığı gelişim ve kalkınma sürecini her alanda sürdürme gayreti içindeyiz. Amacımız İstanbul’u daha konforlu daha yaşanabilir bir şehir haline dönüştürmek” şeklinde konuştu.

130 FARKLI DENİZ CANLISI, 4K ÇEKİM KALİTESİ

52 gün süren belgesel için 33 farklı dalış noktasından 120 dalış gerçekleştirildi. 3 su altı kameramanı ve 5 sualtı fotoğrafçısı bin 500 su altı fotoğrafı ve 13 saat 4K kalitesinde çekim yaptı. 130 farklı deniz canlısı kameralarayansıdı. Yerel yönetimlerde alanında ilk olma özelliğine sahip belgesel ile İstanbul’un su altı turizmini, canlıçeşitliliğini ve temizlik ekseninde sahip olduğu su altı zenginliğinin dünyaya tanıtılması ve su altı canlıtürlerinin korunabilmesi için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Profesyonel bir su altı görüntüleme ekibi Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yedikule, Haliç, Sarayburnu, KızKulesi, Dolmabahçe, Ortaköy, Çengelköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Tarabya, Beykoz, Rumeli Feneri,Anadolu Feneri, Kilyos, Karaburun, Şile, Moda, Caddebostan, Maltepe, Yelkenkaya, Madam Martha, Sivri Ada,-Heybeliada, Büyükada Kurşunburnu, Balıkçı Adası ve Tuzla'da dalış yaparak çekimleri gerçekleştirdi.

Öte yandan profesyonel fotoğrafçıların karelerine yansıyan fotoğraflardan özel bir seçki CRR fuaye alanında sergilendi. Yüzlerce deniz türüne ait fotoğrafların yer aldığı “Su Altından İstanbul Sergisi” 14 Şubat 2019 saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.