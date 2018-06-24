Marmaris'te tunatak tartışması

MARMARİS'te CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, seçim sonuç tutanaklarının önceden imzalattırıldığı gerekçesiyle sandık başkanıyla tartıştı. İlçe Başkanı Ünlü'nün İlçe Seçim Kurulu'na başvurusu ve tutanakların tekrar düzenlenmesiyle tartışma sona erdi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, sonuç tutanaklarının önceden imzalattırıldığı ihbarı üzerine, Tepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'na gitti. 2'nci katta bulunan 1179 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden Ünlü, sandık başkanı Yaşar Başoğlu'na sonuç tutanağını görmek istediği söyledi. İddiaya göre; Başoğlu, tutanakları göstermeyerek, Ünlü'nün dışarı çıkmasını istedi. Tutanakları görmeden bir adım atmayacağını söyleyen Acar Ünlü'nün seçim güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle, sandık başkanı tarafından polis çağrıldı. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nedai Atakan, bir komiser ve üç polis memuruyla sınıfa geldi. Müdür Yardımcısı Atakan, görüntü almaya çalışan CHP İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine, çekim yapmamaları için uyarıda bulundu. Uyarıyı dinlemeyen partili gençlerin çekimlerine devam etmesi üzerine, Acar Ünlü, araya girerek polislerden, kendisinin şikayetini değerlendirmelerini istedi. Polis ile partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Marmaris İlçe Seçim Kurulu'ndan bir görevli gelinceye kadar dışarı çıkmayacaklarını ve yasal haklarını kullandıklarını söyledi. Partililerin gelen avukatları duruma müdahale etti, İlçe Seçim Kurulu'ndan birinin gelmesi istendi. İlçe Seçim Kurulu'ndan gelen bir heyetin yaptığı incelemenin ardından tutanakların yeniden düzenlenmesiyle tartışma sona erdi.

'BURADA BÖYLEYSE VAY HALİMİZE'

Olayla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Kimin kaç oy aldığı yer alan tutanak, seçimin tapusudur. Bize bir ihbar geldi ve okula gittik. İstediğimiz tek şey tutanağın gösterilmesiydi. Sandık başkanı büyük bir tepki gösterdi. Seçim tutanağını önceden imzalatmışlar. Böyle yapınca bizlerin itiraz hakkı kalmıyor. Mesela sandıktan bir partiye 50 oy çıktıysa 20 oy yazılırsa, imza önceden atıldığı için itiraz olanağı kalmıyor. İlçe Seçim Kurulu yetkilisini çağırdık. Yapılan incelemelerde önceden imzalattırılan o tutanakları, hakim kanalıyla iptal ettirerek yeniden düzenlettirdik. Yaşanan bu olay ile ilgili elimizdeki video ve delillerle Muğla İl ve Genel Merkezimize bilgi aktardım. Marmaris'te bu durum yaşanıyorsa Türkiye'de kim bilir neler yaşanıyor. Bizler sandık güvenliğimizi sağladık" dedi.



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