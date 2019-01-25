Marmaris'te rüzgar etkili oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te saatteki hızı 47 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın oluşturduğu dalgalar ise sahil kıyısını dövdü.

Marmaris şehir merkezinde rüzgarın saatteki hızı 47 kilometreyi buldu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'ne vuran, rüzgarla oluşan dalgalar, yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Dalgalara aldırış etmeyen bazı kişiler de cep telefonlarıyla selfie çekti. Marmaris Körfezi'ne açılan Azmak Deresi'nde demirli balıkçı teknelerinin sahipleri ise teyakkuzda bekledi. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris ve kırsal mahallerinde iki gündür yaşanan sağanak yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle 5 ağaç devrildi. 85 ağacın ince dalları kırıldı. Dalları kırılan ağaçların budaması yapıldı. İlçe merkezi ve kırsalında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre; Marmaris'e 1.5 kilometre mesafedeki İnceburun'da açık denizde rüzgarın hızı saatte 73.1 kilometreyi bulurken Marmaris ilçe merkezindeki hızı 30 ile 47 kilometre arasında ölçüldü.



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