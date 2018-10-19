Marmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyor

MARMARİS'te, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışları sırasında, kaza yapan bir aracın neden olduğu yangında küle dönen 22,2 hektarlık ormanlık alanının tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Tekrar dikime hazır hale getirilen alana, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaklaşık 220 kilogram kızılçam tohumu ekildi. Aralık ayında söz konusu alanda çıplak köklü kızılçam fidanı dikimi yapılacağı da bildirildi.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışları 13-16 Eylül tarihleri arasında, Marmaris'te 22 ülkeden 58 otomobil ile 116 pilotun katılımıyla yapıldı. Yarışların üçüncü günündeki Bördübet Etabı'nda, bir pilotun yaptığı kaza sonucu çıkan yangında Hisarönü Mahallesi Yediadalar mevkisindeki 22,2 hektar ormanlık alan küle döndü. Yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için kollar sıvandı. Zarar gören saha, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Suni Gençleştirme Programı'na alınarak, ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Orman yangınında zarar gören sahanın, makine ile çalışmaya uygun yaklaşık 12 hektarlık kısmı, dozerle sürüldü. Eğimi fazla olan 10,2 hektarlık kısmında ise Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü orman işçileri tarafından teraslama çalışma yapıldı. Tüm sahaya yaklaşık 220 kilogram kızılçam tohum ekimi yapıldı. Sürüm yapılan sahaya ise gelecek aralık ayında çıplak köklü kızılçam fidanı dikileceği bildirildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yanan 22,2 hektarlık ormanlık alanda yapılan çalışmalarla yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmış olacağını kaydetti.



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