Marmaris'te domuz sürüsü pazara indi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü yemek bulmak için boş olan halk pazarına indi.Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında meydana geldi. 2'si yetişkin 9'u yavru olmak üzere toplam 11 yaban domuzu dağ eteklerinden yiyecek bulmak için pazar alanına indi. Çöp konteynırlarını karıştıran domuz sürüsünü eşi ve çocuğuyla otomobille evine giden Candan Erşen cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araç gürültüsüne ve far ışıklarına aldırmayan yaban domuzları, atılmış sebze ile meyveleri yedi. Yaban domuzları çöpçülerin müdahalesiyle mahalleden uzaklaştırıldı.Öte yandan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilciliği, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Hakları Koruma Derneği ve Marmaris Belediyesi'nin, 'Yaban hayatı koruma' adı altında başlattığı proje kapsamında önümüzdeki günlerde yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmemesi için yerleşim alanlarına yakın dağ eteklerine 3 kilometrelik çit döşeyeceği, çöp konteynırlarını yer altına alacağı ve ormanlık alanlara yem bırakacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

