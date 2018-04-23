Marmaris'te 23 Nisan coşkusu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Etkinliğin yapıldığı sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 3 bin kişi, bayram mutluluğunu yaşadı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'in Kemeraltı Mahallesi 105 Sokak'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu yıl 5'inci kez yapılan kutlamalarda, sokağa dev Türk bayrakları asıldı. İş yerleri ile evlerin pencereleri Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Sokağın her köşesi ise kırmızı- beyaz kumaşlarla süslendi. Çocukların aileleriyle birlikte boyadıkları '23 Nisan kutlu olsun' yazılı pankart, sokağın ortasına asıldı.

Etkinlikte Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbay, sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri yer aldı. Alanı dolduran yaklaşık 3 bin kişi, çocuklarla birlikte bayram coşkusu yaşadı.

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE EĞLENDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan kutlamada çalınan marşlara herkes eşlik etti. Kutlamalarda yüzleri boyanan çocukları palyaçolar eğlendirdi. Çalınan müzikler eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta dans etti. Yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı etkinlikte, sokağı dolduran binlerce kişi, marşlar eşliğinde çocukların coşkusuna ortak oldu. Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, polis araçlarının sirenleri ve 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde araçlarıyla kortej geçişi yaptı. 'Mandrake Kemal' kurulan sahnede sihirbazlık gösterisi yaptı. Folklor ekipleri ve dans grupları da sokakta gösteri düzenledi.

Kutlamayı 5 yıldır organize eden Terzi Salih Yazgan (64), "Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Hepimiz çocuğunuz ve bu özel ve anlamlı günde evlatlarımızla kutlamalarımızı yaptık. Kutlamalar, çarşamba gününe kadar gece- gündüz devam edecek" dedi.



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