Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)

Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL -MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.