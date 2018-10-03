Mardin'de 5 dilde, 5 masal günü

MARDİN Müze Müdürlüğü, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ‘3’üncü Geleneksel Mardin Masalcılar Buluşması’ etkinliği düzenledi. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden bir araya gelen masalcılar, izleyicilere Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice ve Süryanice masallar anlattı.

Mardin Müze Müdürlüğü tarafından 'Açıl Susam Açıl' teması ile bu yıl müzedeki Arkeopark alanında üçüncüsü düzenlenen ‘Geleneksel Mardin Masalcılar Buluşması’nda 50’nin üzerinde masalcı, kentin çok dilli ve çok dinli kültürün yansıtan bir programla 5 ayrı dilden masallar anlatmaya başladı. Etkinlikte sahneye çıkan çocuk masalcılar da yeteneklerini sergiledi. Bugünkü program sonunda sanatçı Dodan Özer ise ezgileri seslendirdi.

​5 gün boyunca tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı buluşmada, masalların yanı sıra dans gösterileri, sergiler, seminerler ve konserler düzenlenecek.

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, Masalcılar buluşmasına Türkiye’nin birçok bölgesinden çok sayıda masalcıyı bir araya getirdiklerini söyledi. Erdoğan, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında masalların, kent ve halkların belleğini, yaşantısını, duygularını, gelenek ve göreneklerini asırlar boyunca dilden dile, kuşaktan kuşağa aktardığını ve unutulmaya yüz tutan bu ortak kültürel mirasın, canlandırılmayı ve hatırlanmayı beklediğini ifade etti. Nihat Erdoğan, buluşmaya her yaş grubundan yoğun ilgi gösterildiğini ve 5 gün boyunca Mardin Müzesi binası, eski Mardin evleri, damları ve sokaklarının yanı sıra Mardin’in sosyal alanlarında masallar anlatılacağını, panel ve konserler düzenleneceğini söyledi.

5 BİN ÇOCUĞA MASAL

Müze eğitimi etkinlikleri kapsamında, il merkezi ve ilçelerindeki okullarda 5 binin üzerinde öğrencinin masallarla buluşturulacağını ve hedeflerinin olabildiğince çok çocuğa ulaşmak ve masallar yoluyla çocukların zihin dünyalarında yeni kapılar açmak olduğunu ifade eden Nihat Erdoğan, sözlerini masalların kapısını açmaya herkesi davet ederek bitirdi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×