Marangoz okul müdürü öğrencileri için kitaplık yapıyor     

Tufan DALGIÇ/SUSURLUK (Balıkesir), () - BALIKESİR Susurluk'ta bulunan Şeker İlk/Ortaokulu Müdürü Ahmet Dikmen hobi olarak başladığı marangozluk ile uğraşırken, okulun sınıflarına kendi elleriyle kitaplık yapmaya başladı. Dikmen, atıl durumdaki malzemeleri değerlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Halk eğitim merkezinde açılan marangozluk kurslarıyla 2 yıl eğitim gören Dikmen, kendisine 7 metrekarelik bir atölye kurdu ve çeşitli ürünler yaptı. Görev yaptığı okuldaki eksikleri de gidermek amacıyla çalışmaya başlayan okul müdürü sınıflara tek tek kitaplık yapmaya başladı.

ATIL DURUMDAKİ MALZEMELER DEĞERLENDİRİLEREK YAPILDI

Sınıflardaki akıllı tahtaların altındaki boşluğu değerlendirerek kitaplık yapan Dikmen atıl durumdaki malzemeleri değerlendirmeyi hedeflediğini belirtti ve şunları söyledi: "Atıl durumdaki bir dolabı aldık, ölçülere göre keserek sınıfa kitaplık yapıyoruz. İlk kitaplık 3/A sınıfına yapılacak. Okulda toplam 8 derslik var. Böyle atıl durumdaki malzemeleri buldukça diğer sınıflara da yapacağız. Sınıflarda özellikle akıllı tahtaların alt tarafları çok hoş durmuyor. Sınıf kitaplıkları da genelde baktığınızda öğrencilerin boyunu geçer. Burada yaptığımız kitaplık tahtanın altında olduğu için öğrencilerimiz rahatlıkla ulaşacak" dedi.

Dikmen, "Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursta sağ olsun Vedat Takunyacı isimli eğitmenimiz bu mesleği öğretti ve sevdirdi. Risklerin anlattı. Belirli bir zaman sonra da 'Ben bu işi yaparım ve okuluma da geri dönüşümden katkı sağlayabilirim' dedim. Geçen sene geri dönüşüm ahşap sıralarla başladı. Sıraların üstü sökülerek çeşitli işlemlerden geçirildi ve duvarların yan tarafına montesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

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