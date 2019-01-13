Manisa ve Aydın'da 3 gündür süren yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı

Cemil SEVAL- Burhan CEYHAN/MANİSA- AYDIN, ()- MANİSA ve Aydın'da 3 gündür etkili olan yağmur, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli hava hafta sonuna denk gelince, vatandaşlar kendilerini parklara attı.

Manisa ve Aydın'da 10 Ocak'ta başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur, Manisa şehir merkezi ile özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Kırkağaç, Turgutlu, Gölmarmara, Ahmetli, Akhisar ve Gördes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili oldu. Toplam 630 su baskının yaşandığı Manisa'da suların çekilmesi ve tahliye edilmesiyle hayat normale dönmeye başladı. İzmir- İstanbul karayolunun yüksek kesimlerden gelen sularıyla dolan Akhisar ilçesi Kayalıoğlu mevkisi, Saruhanlı ilçesindeki Gevenlik Sulama Göleti'nin taşması ile su altında kalan Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerinde trafiğe kapanan yollar açıldı. Şehzadeler Mahallesi'ndeki su baskını nedeniyle 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu müstakil evler ile Soma'daki 4 büyük, 5 küçükbaş ve 35 kümes hayvanın telef olduğu ev, kümes ve hayvan damlarındaki tahliye çalışmaları da tamamlandı.

Kuşadası -Söke karayolunun Kuşadası Otogarı önü, Kuşadası Ticaret Odası önü ve Aydın Yolu sapağı kesiminde meydana gelen ve bir süre araç trafiğine kapanan yolda da trafik normal seyrine döndü. Davutlar ve Güzelçamlı mahallerinde su basan evlerde de tahliye çalışmaları yapıldı. AFAD, ASKİ, MASKİ, DSİ ve itfaiye ekipleri Manisa ve Aydın'da suyla dolan bazı alçak kesimlerdeki çalışmalarını ise sürdürüyor.

METREKAREYE DÜŞEN YAĞMUR MİKTARLARI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 10- 12 Ocak tarihleri arasında Manisa ve Aydın ile ilçelerindeki metrekareye düşen toplam yağmur miktarı şöyle:

"Aydın şehir merkezi 17,7 kilogram, Kuşadası ilçesi 130,3, Manisa şehir merkezi 201,1, Manisa Kent Ormanı Sahası 209, Şehzadeler Spil Dağı 188,2, Akhisar Mecidiye Mahallesi 177,1, Kırkağaç 162, Saruhanlı 150,7, Turgutlu 141,4, Ahmetli 137,7, Gölmarmara 134,8, Soma 112, Gördes, 103,2."

VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

Yağmur nedeniyle 3 gündür evlerinden çıkamayan vatandaşlar, güneşli havayla birlikte kendilerini sokağa attı. Güzel hava hafta sonunu denk gelince, sokaklar ve parklar dolup, taştı. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle piknik yaptı. Kimileri ise, güneşli havada yürüyüş yaptı.

YAĞMURLAR GERİ GELİYOR

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, 14 Ocak Pazartesi günü bölgede geri gelecek yağmurun salı günü etkisini arttıracağı belirtildi. Kuvvetli yağmurun gün içinde zamanla kuzey yönünden esen kuvvetli rüzgar sebebi ile soğuk havanın da etkisiyle karla karışık yağmura dönüşeceği bildirildi.

Bölgenin kuzey ve iç kesimleri ile yükseklerde kar yağış beklendiği duyuruldu.

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