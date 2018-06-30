Manisa'da 63 bin 965 öğrenci YKS'ye girdi

MANİSA'da 281 binadaki 3 bin 799 salonda 63 bin 965 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda çocukları için dua etti.Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Manisa'da da toplam 63 bin 965 öğrenci, sabah erken saatlerde, sınava girecekleri il genelindeki 281 binanın yolunu tuttu. Toplam 3 bin 799 salonda sınava giren öğrenciler, saat 09.30'da, sınav binalarının önünde hazır bulundu. Öğrenciler daha sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Görevliler öğrencilere, hangi salonda sınava girecekleri konusunda yardımcı oldu. Öğrenciler, salonlarda sınav için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kuran'ı Kerim okudu, dua etti.Saat 10.15'te başlayan sınava geç gelen öğrenciler ise salonlara alınmadı. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bir öğrenci, geç kalınca, tüm ısrara rağmen sınava alınmadı ve geri dönmek zorunda kaldı. Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler, yeni sınav sisteminin öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.Manisa genelinde gerçekleştirilen sınava toplam 162 engelli ve 151 hükümlünün de katıldığı belirtildi. Sınavda 9 bin 348 personel görev yaptı. YKS'nin bugün geçekleştiren Temel Yeterlilik Testi'nin ardından öğrenciler, yarın (pazar) da Alan Yeterlilik Testi Sınavı ve Yabancı Dil Testi Sınavı'na girecek.

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