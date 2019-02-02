Manavgat'ta taşıma karla şenlik

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirilerek meydana dökülen kar kütleleri eşliğinde kar görmeyen çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta kar göremeyen çocukları karla buluşturmak amacıyla sömestir tatilinde ikinci kez KAR-NE Şenliği düzenlendi. Manavgat Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında yaylalardan kamyonlarla kar getirilerek Atatürk Kültür Merkezi önüne döküldü. 'Haydi çocuklar kar topu oynamaya' sloganıyla düzenlenen şenliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Şenlik alanında çocuklar animasyon eşliğinde eğlenirken, oyun alanı ve yüz boyama alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenliğe katılanlar müzik eşliğinde kar topu oynamanın tadını çıkarırken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de alana gelerek, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklarla kar topu oynayan Başkan Sözen, yüz boyama alanında miniklerin yüzüne boyama yaptı.

Başkan Şükrü Sözen, "Çocuklarımızdan gelen yoğun istek üzerine bu yıl sömestir tatilinde iki kez kar şenliği düzenledik. Sarılar mahallemizde düzenlediğimiz kar şenliğimizin ardından Atatürk Kültür Merkezi önüne de kar getirttik. Çocuklarımız ile kar topu oynamanın ve onları mutlu görmenin sevincini ve coşkusunu yaşadık. Onların gülüşleriyle enerji dolduk. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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