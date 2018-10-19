Maltepe’de "Glutensiz Aşure" yapıldı

İSTANBUL, ()-MALTEPE Belediyesi ve Türkiye Çölyak Federasyonu işbirliğiyle belediyenin Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda glutensiz aşure pişirildi. İlçe meydanında dağıtılan aşureler, vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Türkiye Çölyak Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, çölyak hastalığı ile ilgili toplum bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Çölyak Federasyonu Genel Sekreteri ve Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda çölyak ile ilgili dernek, kurum ve vatandaş katıldı.

“GLUTENSİZ YAŞAM DEVLET POLİTİKASI OLMALI”

Hastalığın çok fazla bilinmediğini belirten çölyak hastası Tülay Düztaş, “Çölyak; buğday, çavdar ve yulafa karşı vücudun gösterdiği alerjik reaksiyona denir. Tek bir tedavisi var o da ömür boyu diyet yapmak. Vücudumuza bu gıdaların girmesi durumunda organlarımızı kaybedebiliriz hatta ölebiliriz. Glütenin ham maddesi çok pahalı olduğu için markette satılan gıdalar da çok pahalı oluyor. Restoran ve büfelerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Kendi yiyeceğimizi yanımıza aldığımız zaman da pek hoş karşılanmıyoruz. Bunları aşmaya, esnafımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak bunun bireylerle tek tek çözülmesi pek mümkün değil. Bunun devlet politikası şeklinde derneklerle ve yerel yönetimlerle yürümesi gerekiyor" dedi.

“GLUTENSİZ HAYATI HERKESE DUYURMAK İSTİYORUZ”

Çölyak Federasyonu Genel Sekreteri ve Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal, Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi olduğunu dile getirdiği Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti. Glütensiz hayatı herkese duyurmayı hedeflediklerini belirten Ünal, “Çölyak ciddi bir ince bağırsak rahatsızlığıdır. Çölyak hastası olan insanlar hep bizim aramızda. Bunu insanların fark etmesiniz istiyoruz” diye konuştu.