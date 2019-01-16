Maltepe'de yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - MALTEPE'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın sırasında en üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bulunan binada çıktı. Binanın giriş katındaki dairede ilk belirlemelere göre kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın 5. katında bulunan 4'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu kata merdiven uzattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalle sakinleri de panik yaşadı.

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