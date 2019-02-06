Maltepe'de patlama sonrası 6 katlı çöktü (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-MALTEPE'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
(FOTOĞRAF)
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-MALTEPE'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. (FOTOĞRAF)
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-MALTEPE'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
(FOTOĞRAF)