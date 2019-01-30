Maltepe'de AVM önünde hareketlilik (2)

Murat KORKMAZ - İstanbul - MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu.

Olay Maltepe'de bir AVM'nin önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. AVM önüne gelen polis yaptığı inceleme sonucu bir kişinin kuru sıkı tabancayla ateş açtığını belirledi.

Polis kaçan kişiyi arıyor.

(FOTOĞRAF)