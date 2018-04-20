Maltepe Belediyesi taşeron işçilere zam yaptı

İSTANBUL,( ) - MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, taşeron şirketlerin devre dışı kalmasıyla belediye bünyesine geçişi tamamlanan çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda , belediyenin çalışanlara yüzde 18.2 oranında zam yaptığını açıkladı. Ayrıca Kılıç, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret zammından doğan farkların da maaşlara yansıtılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, 2018’de taşeron işçilere yaptıkları zam miktarını açıklamak üzere düzenlenen toplantıya belediye başkan yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş ile belediye çalışanları katıldı.

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR, ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN ‘

'Emek en yüce değerdir' diyen Kılıç, "1 Ocak’tan beri düzenli olarak sendikamızla, belediyemizi zan altında bırakmayacak ve sizlerin de haklarını koruyacak şekilde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Benim için sizin alın teriniz çok önemli ve her bir çalışma arkadaşımın emeği çok kutsaldır. Her çalışanımın akşam eve mutlu gitmesini isterim. Toplu İş Sözleşmesi ve asgari ücret zammından doğan farkları bordronuzda göreceksiniz. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare şirketlerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrosuna alınmasını öngören 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24’üncü maddeleri uyarınca geçişi yapılan siz değerli çalışanlarımıza da, yüzde 18.2 oranında zam yaptık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Sizden de emeğinize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Zira 500 bin Maltepeli bizden hizmet bekliyor. Bizler sonuna kadar emek ve alın teri diyerek, sizlerin emeğine sahip çıkıyoruz. Önemli olan vaat etmek değil, vaat edileni sonuna kadar vermektir. Biz de bunu gerçekleştirme çabasını gösterdik. Herkese hayırlı, uğurlu olsun."

Bu yıl Maltepe’de kutlanacağı açıklanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle çalışanlarının bayramını da kutlayan Kılıç, daha önce büyük mitinglere örnek bir ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Maltepe’de kimsenin burnu kanamadan halaylar çekerek 1 Mayıs’ın kutlanacağını ifade etti.

Belediyede artık memur, kadrolu ve taşeron ayrımının kalktığını belirten ve Başkan Kılıç’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan DİSK İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş ise, "Sayın Başkan görüşmelerimiz esnasında sendikanın tarafına geçtiğini ifade etmiştir ve sendikamızın taleplerinin tamamını karşılamıştır. Başkanımızın o noktadaki samimiyetini gördük. Biz bir aile olacağımıza inandık ve sonunda başardık" dedi.

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