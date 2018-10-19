Malezya devlet fonu Khazanah, Sabiha Gökçen’i ziyaret etti

MALEZYA devletinin stratejik yatırım fonu Khazanah’nın (Khazanah Nasional Berhad) üst yönetimi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Khazanah Nasional Berhad Genel Müdürü Datuk Shahril Ridza, Khazanah Türkiye Ofisi Başkan Yardımcısı Halil Uçarer ve Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB) Yönetim Kurulu Başkanı Dato Izani Ghani’den oluşan heyete önce İSG üst yönetimi tarafından detaylı bir sunum yapıldı. Toplantının ardından gerçekleşen terminal gezisine İSG adına CEO Ersel Göral ve yönetim kurulu üyesi Dato Azmi Murad ev sahipliği yaparken, Khazanah ve MAHB yöneticilerine 31 Temmuz 2018 tarihinde açılan İç Hatlar Terminali Ek Binası hakkında da bilgi verildi.