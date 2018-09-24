Mahmudi aşireti mensupları 100 yıl sonra bir arada

Emrullah KARARAŞ/DERİK (Mardin), () - GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin il ve ilçelerine bağlı 117 köyde yaşayan Mahmudi aşireti mensupları, 100 yıl sonra Mardin'in Derik ilçesinde yemekte bir araya geldi. Davete 400 kişi katılırken, aşiret mensupları için 2 büyükbaş kesildi, 3 kazan yemek yapıldı.

Mahmudi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kabak, mensubu olduğu Mahmudi aşiretinin üyelerini bir araya getirmek için çalışma başlattı. Kabak, yaptığı araştırmada, Güneydoğu'nun farklı il ve ilçelerine bağlı 117 köyde aşiret mensuplarının olduğunu tespit etti. Kabak, ulaştığı Mahmudi aşireti mensuplarını Derik'e davet etti. Ahmet Kabak, amacının, en son 100 yıl önce bir araya gelen aşiret mensuplarını tekrar buluşturup, birlik ve dayanışma sağlamak olduğunu söyledi.

Derik'te düzenlenen ve 400 kişinin katıldığı yemekte bir araya gelen aşiret mensupları için 2 büyükbaş kesilerek, 3 kazan yemek yapıldı. Güzel ve unutulmaz gün geçirdiklerini belirten Ahmet Kabak, "Bu girişimlerimizi başlatıp, aşiretimize mensup akrabalarımızı köyümüze davet ettik. Bundan memnuniyet duyduk. Bizler Mahmudi aşireti olarak Mardin bölgesine geldiğimizde, önde gelenlerimizin isminden 'Mahmudi aşireti' olarak anılmışız. Mahmudi, bölgedeki diğer kolları Smaili ve Kallenderi de var. Akrabalarımızla bir araya gelmemizin nedeni, istişare ederek, birbirimize destek hedefimizdir" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise bundan sonra hep dayanışma halinde olacaklarını dile getirerek, "Birbirimizden uzak kalmışız, tanışmamamız. 100 yıllık süreye yakın akrabalarımızın mezarlıklarını bile bilmiyorduk. Bu beraberliğimizi sağlayanlardan Allah razı olsun. Akrabalarımızla bugün bir araya geldiğimiz gibi bundan böyle hep bir arada olacağız" dedi.

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