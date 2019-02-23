BABASININ TABUTUNU TAŞIDI
Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü.
FOTOĞRAFLI
Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (2)
BABASININ TABUTUNU TAŞIDI Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü. FOTOĞRAFLI
BABASININ TABUTUNU TAŞIDI
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