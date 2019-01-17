Maaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki özel bir diyaliz merkezinde çalışan 24 sağlık personeli, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, telekonferans yöntemiyle görüştükleri patronlarından ödeme yapma sözü alınca eylemlerine bugünlük son verdi.

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde hizmet veren ilçenin tek diyaliz merkezinde doktor, hemşire ve hasta bakıcı olarak çalışan toplam 24 personel, geçtiğimiz 15 Ekim gününden bu yana maaş alamadıkları gerekçesiyle ilk seans tedavilerinin ardından hasta alımını durdurdu. Personelin iş bırakmasına hastalar ve hasta yakınları tepki gösterdi. 4 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Tülay Arsal, "Mutlaka haftada üç gün diyalize girmem gerekiyor. Hastalığım, ölümcül. Bugün de diyalize girmem gerekiyor ama çalışanlar eylem yaptığı için giremedim. Bizler can derdindeyiz, çalışanlar para" dedi. Hastalardan İnci Dikmen de diyalize giremediği için mağdur olduğunu belirterek, "Zaten buraya personel dayanmıyor. Maaşını alamayan, gidiyor. Olan biz hastalara oluyor" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Eylem üzerine diyaliz merkezine Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri geldi. Sağlık çalışanları, telekonferans yoluyla görüştükleri diyaliz merkezi sahibinin, kendilerine ödeme yapılacağı yönünde söz vermesi üzerine eylemi bugünlük sonlandırdı. Bugün için verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi durumunda yarın (Cuma) yine hasta almayacaklarını belirten sağlık çalışanları, yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Özel diyaliz merkezinin sorumlusu doktor Eylem Uzun konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çalışanların maaşlarını alamamasından kaynaklı bir durum mevcut. Bu duruma istinaden arkadaşlar, şirket yetkililerinin birçok kez söz vermesine rağmen alacaklarını alamadığı gibi, hiçbir şekilde avans da kullanamadı. Bu arkadaşlarımızın çoğu şehir dışından gelerek burada kirada oturuyorlar. Bugün bu arkadaşlarımızdan biri 3 aylık kirasını ödemediği için evden çıkartıldı. Burada bir infial, bir tepki oldu ve çalışanlar burada sabah birinci seans tedavilerini yapıp hastaları gönderdikten sonra patronun sözünü tutmamasına karşılık olarak işi yavaşlattı. Bu bir uyarı. Seslerini duyurmak için yapılan bir eylemdi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Valiliğe haber verildi. Arkadaşlar, bugün hala verilen sözün yerine gelmemesine rağmen hastaların mağdur olmaması için tekrar hasta alımına başladılar. Ancak yarın da söz tutulmaz ise muhtemel hepsi istifa edecek."

Öte yandan aynı şirketin Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Söke ilçelerinde de diyaliz merkezlerinin bulunduğu buralarda da aynı sıkıntıların yaşandığı belirtildi. Diyaliz merkezi çalışanlarının 1603 ila 3 bin 500 TL arasında maaş aldıkları belirtildi.

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