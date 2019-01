Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nun (SGK), prim günün eksik diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin TL'yi geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyetinin 1,5 yıl önce haber olmasının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi. Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlanırken, KDK Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci’nin durumundaki 500 bin kişinin bu emsal karar ile maaşının kurtulduğunu açıkladı.

Ankara'da yaklaşık 20 yıl fırıncılık yaptıktan sonra 1997 yılında memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine yerleşen ve eksik kalan primlerini yatırarak Ordu SGK'dan emekli olan Mustafa Demirci'nin hayatı, Nisan 2017'de SGK'dan gelen bir evrakla alt üst oldu. Gelen evrakta '1973 yılı hizmetinizden 174 gün sigortalı hizmetinizin size ait olmadığı tespit edildiği için, aylığınız başlangıç itibariyle durdurulmuştur' denildi. Bunun üzerine soluğu SGK'da alan Mustafa Demirci'ye, "1973 yılında başkasının primi size yatırılmış bu iptal edildi. Sizin 174 gün borcunun var. Bu borcu öderseniz maaş almaya devam edersiniz" denildi.

ASIL ŞOKU İKİNCİ GELEN EVRAKTA YAŞADI

Tekrar maaş almak için 6 aylık borcunu yatırmayı kabul eden Mustafa Demirci, asıl şoku ikinci gelen evrakta yaşadı. SGK'nın gönderdiği bu evrakta, Demirci, emekli olduktan sonra aldığı maaş karşılığında faizsiz olarak kuruma 105 bin 605 TL borçlandırıldı. Bir ay içerisinde borcunu ödemesi istenen Demirci, Ankara'da yaşayan çocuklarından yardım istedi. Oğlu Asım Demirci'nin yardımıyla Ordu SGK İl Müdürlüğü Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezine itiraz dilekçesi yazan Demirci'ye bu kez sağlık hizmetleri karşılığında 3 bin 675 TL borcu olduğu yönünde başka bir evrak gönderildi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE OLUMSUZ CEVAP VERİLDİ

Demirci'nin yazdığı itiraz dilekçesine SGK, "İptal günleriniz nedeniyle adınıza oluşturulan borç her ne kadar kurum hatası var olarak girilmişse de yıllar içerisinde tarafınızca kullanılmış bir para olması nedeniyle borcunuzun iptali söz konusu olmayıp, eksik günlerinizi tamamlamanız karşılığında tarafınıza yeniden emekli maaşı bağlanacağı hususu" şeklinde cevap verildi.

'AÇIĞIM OLDUĞUNU DAHA ÖNCE NEDEN BİLDİRMEDİLER'

Mustafa Demirci, "Bana 19 yıldır neden bildirmediler açığım olduğunu. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İtirazıma verdikleri cevapta kurum hatası diyorlar. Kurum hatasıysa ben neden cezalandırılıyorum. SGK'dan şikayetçiyim, dava açacağım" demişti.

KDK'YA BAŞVURDU

Mustafa Demirci, daha sonra Kamu Denetciliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Burada Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci ile görüşerek sorununu dinledi. Malkoç, "Mahkemeye gitmeden bize başvurduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz altı ay içerisinde inceleyip size cevap vereceğiz. Tabi sizin anlattıklarınızı dinledik, idareye yazacağız. Evrakları, belgeleri isteyeceğiz. Kanuna, mevzuata bakacağız. İncelemeden sonra bir karar vereceğiz. Aradan 20 yıl geçmiş, 20 yıldan belli emekli maaşınızı almışsınız sonradan bu durum ortaya çıkmış. Belli ki burada bir aksaklık var. Ama aksaklık nerdedir, siz mağdur edilmeden bu nasıl düzeltilebilir bunu biz SGK ile oturup karşılıklı görüşeceğiz. Bu konuda bizim uzman arkadaşlarımız var. Biz bir çalışma yapacağız" dedi.

MALKOÇ AÇIKLADI

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, dün yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) 20 yıldır aldığı maaş, 'hatalı bağlanmış' diye kesilen Mustafa Demirci’nin sorununun çözüldüğünü, KDK’nın bu örnek kararıyla aynı durumdaki on binlerce emeklinin maaşının kesilmekten kurtarıldığını açıkladı.

Malkoç, KDK kararlarının etkisini Mustafa Demirci'yi örnek vererek aktardı. Mustafa Demirci'nin 1997’de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973’ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı.

'DEVLET KENDİ HATASI SONUCU MAAŞ KESEMEZ'

SGK’nın “Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde” yazısı üzerine Demirci’nin KDK’ya başvurduğunu anlatan Malkoç, bunun üzerine konuyu KDK’da görüştüklerini, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi.

Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, “Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu. SGK elektronik ortama geçmeden önce karakalem usulü bu tip yanlışlıklar yapılmış. Ancak, devlet kendi hatası sonucu 20 yıl ödeyip sonra maaş kesemez” dedi.



