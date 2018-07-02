Lüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirledi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen 'Orient Queen' adlı kruvaziyer gemi 190 yolcusuyla ikinci kez demirledi.

Bahama bandıralı 'Orient Queen' adlı kruvaziyer, Lübnanlı 190 turist ve 170 mürettebatıyla sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. Karaya ayak basarak liman gümrük alanından geçen turistlerin bazıları merkeze inerek alışveriş yaparken, bazıları ise kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle şehrin tarihi ve ören yerlerini gezdi.

Akşam saatlerinde demir alacak olan gemi, Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gidecek.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×