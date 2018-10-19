LÖSEV'e saçlarını bağışladılar (2)

LÖSEV, SAĞLIK GEREKÇESİYLE PERUK KABUL ETMİYOR

İzmir'in Tire ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören 5 kız öğrenci ile 1 veli, peruk yapılarak Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) gönderilmesi için kestirdikleri saçlarını bağışladı. Ancak LÖSEV, lösemili çocukların tedavi sürecine sağlık açısından olası bir olumsuzluk yaratmaması için peruk kabul etmediklerini açıkladı. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, saç bağışıyla ilgili kuaförlerin yaptığı kampanyaların LÖSEV ile ilgisi olmadığını belirtti. Ünver şu açıklamayı yaptı:

"LÖSEV olarak asla saç bağışı kabul etmiyoruz, bu tarz çalışmaları da onaylamıyoruz. Çünkü kemoterapi sürecinde çocukların bağışıklık sistemleri çöküyor, enfeksiyona açık hale geliyorlar. Peruk gibi temizliği ve kullanımı zor bir aksesuar, çocuklar için enfeksiyon riski yaratıyor. Biz çocuklarımızı enfeksiyondan kaybedebiliyoruz. Saç tedaviden sonra yeniden çıkar, ama çocuklar enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybederse telafisi var mı? O nedenle LÖSEV olarak bir kez daha vurguluyoruz. Saç bağışı kabul etmiyoruz. 'Saçınızı kesip peruk yapılması için LÖSEV’e gönderiyoruz' diyen kuaförler yalan söylüyordur, sizi kandırıyordur. Saç bağışı kampanyaları çocuklarımızın psikolojisini de bozuyor, saçları döküldüğü için onlara kendilerini eksik hissettiriyor. Lösemi kanser tedavisinde moral çok önemli ama bu tür haberler çocuklarımızın moralini bozuyor. Onlar her halleriyle çok güzeller ve çok değerliler. Hepimiz çocuklarımıza bu mesajı verelim."

Öte yandan; çocukların ve velilerin kesilen saçları ise peruk yapılıp, uygun görülecek bir kuruma bağışlanacağı öğrenildi.