LÖSEV'den renkli yürüyüş 

ESKİŞEHİR'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) şubesinin açılışı için yürüyüş düzenlendi.

LÖSEV Eskişehir Şubesi'nin Hoşnudiye Mahallesi'ndeki açılışı için Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Üstün Ezer, lösemi tedavisi gören çocuklar, aileleri, vakıf yöneticileri ve üyeleri katıldı. Eskişehirsporlu taraftarların oluşturduğu 'Bando Es Es' grubu da çaldığı marşlarla yürüyüşe renk kattı. 'Kansere Hayır' sloganlarının atıldığı yürüyüş sonrasında LÖSEV Eskişehir Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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